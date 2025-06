Riesenspinnen und andere Insekten im Bürgersaal in Stadtbergen

Insectophobie heißt der Titel der Ausstellung, die am 26. Juni im Bürgersaal am Hopfengarten in Stadtbergen zu sehen ist. Von 11 bis 18 Uhr können die Besucher hier all die Tiere sehen, von denen sie nachts träumen, wenn sie einmal ganz schlecht schlafen: Lebende Insekten und Riesenspinnen, darunter die größte lebende Vogelspinne der Welt und ein Streichelzoo. Die Besucher haben die Möglichkeit, eine Vogelspinne auf der Hand zu halten. Wie viele Spinnentiere es auf der Welt gibt, weiß niemand genau. Die ersten Spinnen waren schon vor vielen Millionen Jahren Bewohner dieser Erde. Die Besucher der Ausstellung bekommen Tiere aus allen Kontinenten, zu sehen, um einen Einblick in das Leben und Verhalten von Spinnenarten, verschiedenen Skorpionen, Riesentausendfüßlern und seltenen Insekten wie Käfern, Gottesanbeterinnen, Wandelnden Blättern oder Gespenstheuschrecken zu bekommen. Die Soundkulisse rund um die Terrarien sollen eine besondere Atmosphäre schaffen, wie es heißt. Die soll gerade ängstlicheren Menschen helfen, sich den verkannten Insassen zu nähern und sie nicht als bösartige Kreaturen zu sehen. Dazu gibt es detaillierte Beschreibungen von Lebensräumen, Lebensgewohnheiten und Beute jedes einzelnen Tieres. (AZ)

