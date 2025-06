Riesenspinnen und Skorpione im Bürgersaal in Stadtbergen

Es geht tierisch zu am Donnerstag, 26. Juni, im Bürgersaal im Hopfengarten in Stadtbergen. Starke Nerven sind hier kein Nachteil, denn die Ausstellung „Insectophobie“, die von 11 bis 18 Uhr besucht werden kann, zeigt jede Menge Insekten, Spinnen, Skorpione, Tausendfüßler, Gespenstheuschrecken und mehr. Allesamt sind im Großformat zu bestaunen.

Die Ausstellung macht es möglich, die lebenden Tiere in Ruhe zu beobachten. Besucher können so in sicherer Umgebung mehr über das Verhalten der Insekten erfahren. Es gibt detaillierte Beschreibungen von Lebensräumen, Lebensgewohnheiten und Beute jedes einzelnen Tieres. Wer will, kann sich auch eins auf die Hand setzen lassen. (AZ)