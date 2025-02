Wie der Augsburger Stadtrat Roland Wegner in die Heute-Show kommt

Eine Chance auch den Chancenlosen: Unter diesem Motto hat das Team der Heute-Show, der bekannten Satiresendung des ZDF mit Moderator Oliver Welke, sich vor wenigen Tagen an die „V-Partei - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer“ gewandt. Deren bekanntester Vertreter ist Roland Wegner, im bürgerlichen Leben im Rathaus Gablingen tätig, ehemaliger Weltmeister im Rückwärtslauf sowie Stadtrat in Augsburg. Er war vor wenigen Tagen im Studio der Heute-Show in Köln zu Gast. Ändert sich die Weltlage nicht in letzter Minute, wird der Clip mit ihm und einem Vertreter der Partei für Verjüngungsforschung in der Ausgabe vom 21. Februar, Sendezeit von 22.30 bis 23 Uhr, ausgestrahlt.

Und so kommt es nun im Format „Horst aber fair“ zu einer Begegnung von Roland Wegner und Lutz van der Horst. Es geht dabei um Parteien, „die sonst an Wahlen teilnehmen, für die die vorgezogene Bundestagswahl 2025 jedoch zu große Hindernisse darstellte“, sagt Roland Wegner. Etwa vier Minuten wird der Clip lang sein, die Dreharbeiten dazu haben etwa eineinhalb Stunden gedauert, berichtet der Bundesvorsitzende der V-Partei.

Augsburger Stadtrat Roland Wegner war schon einmal in einer ZDF-Show

Roland Wegner selbst kennt das geschnittene Ergebnis noch nicht. „Mir ist schon klar, dass man da durch den Kakao gezogen wird. Aber ich sehe die Sendung selbst gern und denke, ich habe mich recht gut geschlagen“, verrät er. Lutz van der Horst, der berufsmäßig regelmäßig den ganz großen Politikern und Politikerinnen auf die Nerven geht, sei zunächst etwas zurückhaltend, nach den Dreharbeiten jedoch freundlich und „ganz normal“ gewesen. Roland Wegner hatte bereits einen ersten Auftritt vor großem ZDF-Publikum: 2010 war er bei „Wetten, dass ...“ auf Mallorca dabei. Damals gewann er die Wette, dass er besonders schnell vom Anzug ins Sportdress wechseln könne.