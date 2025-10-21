Icon Menü
Rollerfahrer flieht in Stadtbergen vor Polizeikontrolle

Stadtbergen

Rollerfahrer flieht vor der Polizei und beschädigt einen Streifenwagen

In Stadtbergen wollte die Polizei einen Rollerfahrer kontrollieren. Der floh. Dabei touchierte er einen Streifenwagen. Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei wollte in Stadtbergen einen Rollerfahrer kontrollieren. Doch der floh.
    Die Polizei wollte in Stadtbergen einen Rollerfahrer kontrollieren. Doch der floh. Foto: Patrick Seeger, dpa (Symbolbild)

    Gleich wegen mehrerer Delikte sucht die Polizei einen Rollerfahrer. Dieser ist nicht nur vor der Polizeikontrolle geflohen, sondern hat auch noch einen Streifenwagen beschädigt.

    In der Nacht zum Dienstag um 0.45 Uhr wollte die Polizei in Stadtbergen einen Rollerfahrer kontrollieren. Das Fahrzeug war den Beamten aufgefallen, weil kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Doch der Unbekannte floh von Stadtbergen über Deuringen und weiter nach Diedorf.

    Der Schaden am Streifenwagen beläuft sich auf 2000 Euro

    Auf seiner Flucht touchierte der Unbekannte einen Streifenwagen. Außerdem stürzte er alleinbeteiligt, rappelte sich aber auf und fuhr weiter.

    Die Polizeiinspektion bittet um Hinweise

    Der Sachschaden am Streifenwagen wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (AZ)

