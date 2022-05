18-Jähriger kollidiert in Rommelsried mit einem Bierlastwagen

Ein Fahranfänger fährt mit seinem Audi TT zu schnell und gerät in den Gegenverkehr. Dort kommt ihm ein Lkw der Brauerei Ustersbach entgegen.

Zu schnell ist ein 18-Jähriger am Donnerstag in Rommelsried mit seinem Audi TT abgebogen. Der Fahranfänger kam um 16.40 Uhr von Rommelsried und wollte nach rechts in Richtung Horgau abbiegen.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriert er laut Polizei zu weit nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw der Brauerei Ustersbach, der gerade in Richtung Agawang unterwegs war. Der 18-Jährige erlitt einen Schock und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Sein TT wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt. (thia)