Was passiert auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei Zott?

Es tut sich etwas auf dem Betriebsgelände der ehemaligen Brauerei Zott in Rommelsried: Wenige Jahre nach dem Tod des letzten Braumeisters und Inhabers Georg Zott wird nun begonnen, die Gebäude abzureißen - genau 40 Jahre, nachdem der Betrieb in der Brauerei 1985 eingestellt worden war. Und was kommt dann am Ortsrand von Rommelsried? „Das wüsste ich auch gern“, sagt Bürgermeister Andreas Weißenbrunner. Die neue Besitzerin des Grundstücks, die anonym bleiben möchte, hält sich bedeckt: zuerst komme der Abriss, dann überlege sie weiter, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. „Vielleicht wird es erst mal eine Blumenwiese“.

