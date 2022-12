Fahrfehler führen zu zwei Unfällen in Rommelsried

Ein 25-Jähriger wird kurz vor Rommelsried aus der Kurve getragen und eine 72-Jährige übersieht beim Ausparken ein anderes Fahrzeug.

Fahrfehler haben in Rommelsried zu zwei Unfällen geführt. Glücklicherweise gab es keine Verletzten und auch der Sachschaden ist gering.

Der 25-Jährige Fahrer eines Seat Ibiza war am Montag um 6.40 Uhr von Biburg in Richtung Rommelsried unterwegs und kam in der Rechtskurve am Ende des Waldgebietes ins Schleudern. Der junge Mann rutschte von der Straße und kollidierte mit einem Leitpfosten. Dieser wurde durch den Aufprall mitsamt Betonsockel aus dem Boden gerissen. Am Fahrzeug entstand dennoch nur ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die gleiche Schadenshöhe verursachte am Sonntag eine 72-Jährige, die gegen 17 Uhr beim rückwärts Ausparken einen abgestellten Wagen am linken Kotflügel touchierte. (thia)