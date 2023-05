Rommelsried

Kleine Autos machen in Rommelsried nicht nur große Männerträume wahr

Plus Die Neueröffnung des Geschäfts RC-Performance für Modellautos lockt Liebhaber bis aus Österreich nach Rommelsried. Das Hobby ist längst nicht mehr reine Männersache.

Sie sind Spielzeugklassiker und begeistern nicht nur die Jüngsten. Auch für viele Erwachsene ist es ein großes Hobby: ferngesteuerte Autos. Oder wie der Fachmann sagt: Radio Controlled (RC). Alles, was das Herz von Liebhabern von RC-Fahrzeugen höher schlagen lässt, gibt es ab sofort in Rommelsried. "Der Umzug ist endlich komplett geschafft", freute sich Geschäftsinhaber Matthias Wazel, der mit seinem Geschäft RC-Performance bereits seit 2007 im Landkreis Augsburg beheimatet ist, inzwischen aber von Zusmarshausen in den Kutzenhauser Ortsteil Rommelsried umgezogen ist. Nun konnte offiziell gestartet werden, und zwar mit einem fulminanten Eröffnungsfest.

Während Wazel nachts noch hinsichtlich des Unwetters am Freitag die Zelte festhalten musste und um sein Eröffnungsfest bangte, konnte er sich am Tag der Eröffnungsfeier über ein Bilderbuchwetter freuen, das zahlreiche Gäste nach Rommelsried lockte. Und die Interessierten hatten weder Kosten noch Mühen gescheut, um dabei zu sein. Bis aus Ingolstadt, der Oberpfalz, dem Bayerischen Wald und sogar Salzburg waren Fans an diesem Tag gekommen. Geboten war aber auch eine ganze Menge: Interessante Wettrennen, Testfahrten mit jedem gewünschten Auto, Crawler-Parcours und die Möglichkeit mit Baggern und Baumaschinen zu arbeiten, was besonders bei den Kindern bestens ankam. Manche Gäste hatten sogar eigene Fahrzeuge dabei, um diese mit den Baggern beladen zu können. Und so tummelten sich viele Besucherinnen und Besucher im riesigen Outdoorbereich, wo den ganzen Tag geschäftiges Treiben herrschte.

