Kurve zu eng genommen und Auto gestreift

Eine 19-Jährige verursacht durch einen Fahrfehler einen Unfall in Rommelsried.

Zu eng um die Kurve "Am Schöberle" gefahren ist nach Einschätzung der Polizei eine 19-jährige Fahrerin am Samstag, 25. März. Sie bog gegen 0.50 Uhr nach rechts in die genannte Straße ein und übersah dabei den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Wagen einer 40-jährigen Frau, so dass sie diesen leicht am Heck streifte. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (jah)

