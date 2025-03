Straßennamen im neuen Baugebiet in Rommelsried vergeben

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Kutzenhausen wurden die Straßennamen für das neue Baugebiet „Südlich der St. Ursula-Straße“ in Rommelsried vergeben. Um eine logische Fortführung der bestehenden Straßennamen zu gewährleisten, wird die südliche Verbindungsstraße zwischen dem Bachgäßle und dem Gebiet östlich der Kehlbachstraße weiterhin den Namen „Haldenbergstraße“ tragen. Für die Schleife im neuen Baugebiet war ein neuer Name erforderlich. Da laut Bürgermeister Andreas Weißenbrunner alle Flurnamen im östlichen Teil von Rommelsried bereits vergeben waren, hat sich der Gemeinderat für den Namen „Ringstraße“ entschieden. Derzeit läuft die amtliche Vermessung und Parzellierung der Baugrundstücke, sodass nun auch die postalische Benennung der Straßen erforderlich wurde. (AZ)

Straßennamen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baugebiet Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rommelsried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis