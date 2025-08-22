Ab jetzt werden die Tage wieder kürzer und die Abende zu dunkel für die Gottesdienste in der Heilig-Grab-Kapelle bei Rommelsried. So fand dort kürzlich die letzte Heilige Messe in diesem Jahr statt, im Kerzenschein mit Kaplan Zacharias Thondamkulam. „Es war wie immer sehr schön“, schreibt Rosemarie Zott aus Agawang an die Redaktion und hat ein Bild mitgeschickt. Die Kapelle sei ein richtiges Kleinod, findet sie, unbedingt sehenswert. (AZ)
Rommelsried
