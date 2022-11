Unbekannter wütet im Waldkindergarten

Ein Unbekannter schnappt sich auf dem Gelände des Waldkindergartens eine Thermoskanne. Weitere Gegenstände werden auf dem Gelände verteilt oder zerstört.

Ein Dieb hat auf dem Gelände des Waldkindergartens am Aystetter Weg in Rommelsried zugeschlagen. Zudem wurden einige Gegenstände verwüstet. Passiert ist der Diebstahl laut Polizei am Mittwoch im Zeitraum zwischen 14 und 15.30 Uhr. Der Täter stahl eine Thermoskanne und zerstörte eine Schaufel. Zudem verteilte der Unbekannte die herumstehende Ausstattung auf dem gesamten Grundstück.