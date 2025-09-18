Rudi Paula: „Kochen ist meine Leidenschaft“

Das Singold in der Schwabmünchner Wertachau liegt idyllisch. Seit bald vier Jahren betreiben hier Constanze und Rudi Paula ein Boutiquehotel und ein Restaurant mit Gourmetküche. Für viele Gäste ist es ein Ort der Ruhe, für die beiden Inhaber ein Lebenswerk. „Kochen ist meine Leidenschaft und ich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen“, sagt der 63-jährige Küchenchef Rudi Paula.

