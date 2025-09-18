Icon Menü
Rudi und Constanze Paula führen in Schwabmünchen das Restaurant Singold.

Schwabmünchen/Wehringen

Rudi Paula: „Kochen ist meine Leidenschaft“

Rudi und Constanze Paula führen in Schwabmünchen das Restaurant und Hotel Singold. Inzwischen gehören auch Themenmenüs zum kulinarischen Angebot.
Von Monika Treutler-Walle
    • |
    • |
    • |
    Constanze und Rudi Paula vom Restaurant Singold in ihrer Funktionsküche im Singold
    Constanze und Rudi Paula vom Restaurant Singold in ihrer Funktionsküche im Singold Foto: Monika Treutler-Walle

    Das Singold in der Schwabmünchner Wertachau liegt idyllisch. Seit bald vier Jahren betreiben hier Constanze und Rudi Paula ein Boutiquehotel und ein Restaurant mit Gourmetküche. Für viele Gäste ist es ein Ort der Ruhe, für die beiden Inhaber ein Lebenswerk. „Kochen ist meine Leidenschaft und ich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen“, sagt der 63-jährige Küchenchef Rudi Paula.

