vor 33 Min.

Wirtschaft im Augsburger Land bangt vor einer echten Krise

Der Autozulieferer Borscheid + Wenig aus Diedorf meldete im Sommer Insolvenz an. An anderen Stellen haben Beschäftigte Sorgen um ihren Arbeitsplatz oder demonstrieren für mehr Geld.

Plus Trotz vieler Krisen zeigt sich die Wirtschaft im Augsburger Land relativ stabil. Doch die Firmen blicken mit gemischten Gefühlen auf die nächsten Monate.

Von Jana Tallevi

Banges Warten auf die Konjunktur-Flaute - so kann die Stimmung in der Wirtschaft im Landkreis Augsburg für das Jahr 2022 kurz zusammengefasst werden. Denn immer noch ist die Lage zwar nicht wirklich schlecht. Im Gegenteil, viele Unternehmen berichten von vollen Auftragsbüchern. Aber die Aussichten für die jeweils nächsten Monate, die werden von den Betrieben immer negativer bewertet. Das zumindest hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben mitgeteilt, die drei Mal im Jahr nach den aktuellen Werten fragt. So könnte demnach das Jahr 2023 verlaufen.

