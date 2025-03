Rückblick: So schön war der Fasching 2025 im Augsburger Land

Auch in diesem Jahr wurde die fünfte Jahreszeit zelebriert und ausgiebig mit Umzügen und Partys gefeiert. In unserem Überblick sind viele Umzüge und Feiern mit Bildern und Videos zu finden, die im Landkreis Augsburg stattfanden:

Faschingsumzug in Welden

Tausende Besucher begaben sich, meist auch maskiert am Samstag, 1. März nach Welden, um den Faschingsumzug anzuschauen. Rund 60 Wagen zogen von der Hofstetter Straße bis hinunter zum Festplatz. Sowohl die Faschingsvereine als auch die zahlreichen Besucher sorgten für eine ausgelassene Stimmung.

Icon Galerie 79 Bilder Die schönsten Bilder vom farbenprächtigen Umzug.

Bei bestem Wetter: Faschingsumzug in Zusmarshausen

Mit bunter Vielfalt und aufwendig gestalteten Wagen zogen 76 Gruppen am Sonntag, 2. März, durch die Straßen von Zusmarshausen. Und das bei strahlendem Sonnenschein. Das alles trug zu der ohnehin schon guten Stimmung bei.

Icon Galerie 95 Bilder Tausende Närrinnen und Narren verfolgen bei perfekten Wetterbedingungen das bunte Faschingsspektakel.

Gaudiwurm für die Kleinen in Gersthofen

Am Samstag, 1. März, wurde zum dritten Mal der Gaudiwurm in Gersthofen speziell für Kinder organisiert. Tausende Schaulustige kamen, um sich den bunten Kinderfaschingsumzug nicht entgehen zu lassen.

Icon Galerie 60 Bilder Über 5.000 Faschingsfreunde säumten die Augsburger Straße beim Kinderfaschingsumzug. Danach konnte auf dem Rathausplatz beim bunten Faschingstreiben weiter gefeiert werden.

Auch am Ende des Faschings noch einen Besuch wert: Umzug in Deubach

Mit dem Prinzenpaar und dem gesamten Hofstaat mischte der Gaudiwurm in Deubach zum Ende der Saison nochmal alle Faschingsfans ordentlich auf. Mit 20 Wagen und einigen Fußgruppen begeisterten die Vereine am Dienstag, 4. März, das Publikum.

Icon Galerie 79 Bilder Beste Stimmung, bestes Wetter. So lief der Deubacher Faschingsumzug in Bildern.

Gute Stimmung beim Faschingsumzug in Gablingen

Aufwendige Wagen und fantasievolle Verkleidungen konnte man ebenfalls am Dienstag, 4. März, in Gablingen bestaunen. Auch hier kann man am Ende der fünften Jahreszeit noch keine Erschöpfung erkennen. Unzählige Besucher sorgten für eine großartige Stimmung.

Icon Galerie 95 Bilder Tausende Zuschauer säumen die Straßen bei bestem Wetter und bestaunen die zahlreichen Fußgruppen und Mottowagen.

Umzug bei Kaiserwetter in Wehringen

Mit dem Faschingsclub Wehringen an seiner Spitze machte sich der Umzug am Sonntag, 2. März, auf den Weg. Mit vielen kreativen Wagen und Verkleidungen begeisterten die Teilnehmer die Zuschauer, die sich am Straßenrand eingefunden hatten.

Icon Galerie 85 Bilder Tausende feiern bei herrlichstem Sonnenschein Fasching in Wehringen.

Faschingsfinale in Schwabmünchen

Auch in Schwabmünchen fand zum Ende der Faschingssaison am Dienstag, 4. März, noch der Umzug statt. Auch hier war die Stimmung ausgelassen und tausende Besucher suchten sich einen guten Platz am Rande der Straßen, um auch nichts zu verpassen.

Icon Galerie 152 Bilder Tausende Besucher schauten sich den Faschingsumzug in Schwabmünchen an.

Beeindruckender Straßenfasching in Klosterlechfeld

Der Umzug in Klosterlechfeld am Dienstag, 4. März war gezeichnet von wunderschönem Wetter und buntem Treiben. Auch Nachbarvereine schlossen sich dem Zug an. Und die meist kostümierten Zuschauer trugen natürlich ebenfalls zu der grandiosen Atmosphäre bei.

Icon Galerie 85 Bilder Durch Klosterlechfeld hat sich ein großer Gaudiwurm geschlängelt. Mit dabei waren Schiffe, ein Formel-1-Stall und sogar Flugzeuge.

Feiern und Bälle im Landkreis Augsburg

Zusmarshausen Der Inthronisationsball der Zusamtaler Bettschoner war geprägt von einem glamourösen Programm und einer grandiosen Stimmung. Eine Aufführung aus einer anderen Galaxie und beeindruckende Tanzeinlagen durften am 10. Januar natürlich auch nicht fehlen.

Icon Galerie 69 Bilder Auf dem Inthronisationsball wird ein spektakuläres Programm präsentiert.

In Zusmarshausen wurde der Fasching gebührend gefeiert. Aber er wurde hier auch für andere Zwecke genutzt. Am Samstag, 1. März fand eine Wohltätigkeitsveranstaltung statt, die viele Besucher anlockte.

Icon Galerie 88 Bilder Die sensationellen Auftritte der verschiedenen Gruppen bringen die Schwarzbräuhalle zum Kochen.

Aber nicht nur das. Nach dem spektakulären Umzug am 2. März war das große Partyzelt am Wertstoffhof für alle feierlustigen Faschingsbesucher geöffnet.

Neusäß Am Weiberfasching organisierte die Narrneusia eine Ü18-Faschingsparty mit Showeinlagen und guter Unterhaltung. Diese fand am Donnerstag, 27. Februar, in der Stadthalle Neusäß statt.

Icon Galerie 74 Bilder Der Weiberfasching wurde in Neusäß mit einer großen Party gefeiert. Die Narrneusia Showtanzgruppe und DJ Jon Thomas sorgten für Stimmung. Das sind die besten Bilder.

Gersthofen In Gersthofen gab es einige Veranstaltungen im Fasching zu besuchen. Der Beginn war gemacht mit der Inthronisationsgala der Lechana am Samstag, 11. Januar.

Icon Galerie 114 Bilder "Lechana Monopoly" lautet diese Saison das Motto der Faschingsgesellschaft. Zusammen mit den Little Magic's, bei denen das "Disco Fever" ausgebrochen ist, wird in der Gersthofer Stadthalle die Inthronisationsgala gefeiert.

Weiter ging es mit der Lech-Au Party, die am Freitag, 28. Februar stattfand.

Icon Galerie 63 Bilder Am rußigen Freitag wurde auf dem Rathausplatz in Gersthofen zur Musik von Calvin Kleinen und Julian Sommer gefeiert. Hier gibt es die besten Bilder von der Lechau-Faschingsparty.

Die Zeit des Faschings in Gersthofen endete dann am Dienstag, 4. März, mit dem Kehraus.

Icon Galerie 34 Bilder Zum Ausklang des Faschings heizte die Faschingsgesellschaft Lechana in Gersthofen am Dienstag richtig ein: Im Gasthaus Zum Strasser wurde Kehraus gefeiert. Hier gibt es alle Bilder.

Schwabmünchen Auch in Schwabmünchen fand eine Kehrausparty statt. Am Dienstag, 4. März, fand zunächst der Umzug und dann die Feier statt, die nochmal viele Faschingsfans begeisterte.

Königsbrunn In Königsbrunn ging es am Rosenmontag rund. Bei der Faschingsparty des CCK König gab es ein buntes Programm mit Livemusik und Showeinlagen

Icon Galerie 70 Bilder Mit Ladies-Special, Live-Musik und Showprogramm: Die Faschingsparty des Carnevals-Club Königsbrunn im "Bobs" in Haunstetten war ein voller Erfolg. Hier gibt es die besten Bilder.

Bobingen Auch beim diesjährigen Pfarrfasching am 22. und 23. Februar gab es gute Unterhaltung. Dabei wurden einige Anekdoten aus dem Pfarrheim erzählt und es gab sogar eine Schatzsuche.

Icon Galerie 20 Bilder Was die Krähen vom Kirchturm der Bobinger Pfarrkirche aus alles sehen, das verkündeten die Hauptamtlichen der Pfarrei St. Felizitas beim diesjährigen Pfarrfasching: eine bunte und humorvolle Veranstaltung.

Die von Kolping und Feuerwehr organisierte Faschingsparty war ein voller Erfolge. Veranstaltet wurde das Ganze am Samstag, 1. März.

Icon Galerie 100 Bilder Am Samstag feierten die Kolpingsfamilie Bobingen und die Feuerwehr in der Singoldhalle eine große Faschingsparty mit DJs, Showtanz und Männerballett. Hier gibt es die Bilder.

Dinkelscherben Die Musikvereinigung Dinkelscherben veranstaltete am Freitag, 28. Februar den Faschingsball Zimpertie im Musikerheim. Gute Stimmung und viele ausgelassene Gäste waren vorprogrammiert.

Icon Galerie 48 Bilder Der Faschingsball Zimpertie ist jedes Jahr ein Highlight in Dinkelscherben. Mit den Wed Hot Chili Peppers wurde im Musikerheim gefeiert. Hier gibt es die Bilder von der Party.