Schulstart zurück im „neuen“ Justus-von-Liebig-Gymnasium

Schulstart im generalsanierten Gebäude: Am Dienstag konnten nach ihrer Zeit im Ausweichquartier erstmals die rund 900 Schülerinnen und Schüler des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß in ihrem Stammhaus zum Unterricht kommen. In den vergangenen drei Jahren hat der Landkreis Augsburg dort mehr als 60 Millionen Euro investiert, um das älteste Gymnasium des Landkreises fit für neue Generationen von Schülerinnen und Schülern und das neue neunjährige Gymnasium zu machen.

Unter anderem sind auf den rund 7800 Quadratmetern Nutzfläche in den Klassenräumen moderne Lüftungsanlagen und eine moderne Brandschutzanlage installiert. Eine frei liegende Treppe ergänzt den Aufenthaltsbereich in der Schule. Außerdem wurde die Mensa neu gebaut, ebenso die Sporthalle. Dieser Bauabschnitt ist bislang nicht ganz fertig.

Erst Ende Oktober soll die sanierte Schule offiziell wieder eingeweiht werden, zuvor erlaubt das Landratsamt keine Fotos aus dem Gebäudeinneren. Die Generalsanierung schließt nach den Neubauten des Schmuttertal-Gymnasiums in Diedorf, des Beruflichen Schulzentrums in Neusäß und des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen eine mehr als zehn Jahre dauernde Serie von Großinvestitionen des Landkreises im Bildungsbereich ab, die insgesamt knapp 300 Millionen Euro gekostet hat.