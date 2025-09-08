Icon Menü
Saft aus eigenen Äpfeln: Ein Besuch in der Mosterei Gessertshausen

Gessertshausen

„Der Saft aus eigenen Äpfeln schmeckt einfach besser.“

Die Mostsaison hat begonnen und damit liefern Gartenbesitzer wieder fleißig Obst zum Pressen an. Ein Besuch in der Mosterei in Gessertshausen.
Von Marcus Angele und Fabian Strehle
    Petra Hörmann kommt gerne in die Mosterei nach Gessertshausen. Die Augsburgerin verschenkt den eigenen Apfelsaft gerne an Weihnachten an Bekannte.
    Petra Hörmann kommt gerne in die Mosterei nach Gessertshausen. Die Augsburgerin verschenkt den eigenen Apfelsaft gerne an Weihnachten an Bekannte. Foto: Marcus Angele

    Die Mostsaison läuft auf vollen Touren und auch beim Gartenbau- Landespflegeverein Gessertshausen und Umgebung hat Ende August das Obstpressen begonnen. Dies ist immer ein Fixpunkt im Jahreslauf vieler Streuobstfans aus den Stauden. Mitglieder können hier seit vielen Jahren ihr Obst zu haltbarem Saft verarbeiten lassen. Der Verein zählt mit rund 600 Mitgliedern zu einem der größten Vereine in der Region und ist eine rege Anlaufstation für Gartenbau, Mosterei und Imkerei. Das alles läuft seit jeher ehrenamtlich ab. „Die Ernte ist in diesem Jahr aber nicht so ergiebig wie im Vorjahr,“ weiß Stefan Kaes. „Viele Bäume tragen heuer nicht so viel oder die Äpfel fallen schon verfault vom Baum“.

