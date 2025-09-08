„Der Saft aus eigenen Äpfeln schmeckt einfach besser.“

Die Mostsaison läuft auf vollen Touren und auch beim Gartenbau- Landespflegeverein Gessertshausen und Umgebung hat Ende August das Obstpressen begonnen. Dies ist immer ein Fixpunkt im Jahreslauf vieler Streuobstfans aus den Stauden. Mitglieder können hier seit vielen Jahren ihr Obst zu haltbarem Saft verarbeiten lassen. Der Verein zählt mit rund 600 Mitgliedern zu einem der größten Vereine in der Region und ist eine rege Anlaufstation für Gartenbau, Mosterei und Imkerei. Das alles läuft seit jeher ehrenamtlich ab. „Die Ernte ist in diesem Jahr aber nicht so ergiebig wie im Vorjahr,“ weiß Stefan Kaes. „Viele Bäume tragen heuer nicht so viel oder die Äpfel fallen schon verfault vom Baum“.

Marcus Angele Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gessertshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mostsaison Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis