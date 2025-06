So gut wie neu: Das Neusässer Gymnasium soll in wenigen Wochen fertig sein zum Umzug

„Wir ziehen‘s durch“, sagte Martin Schmidt vom Hochbauamt des Landkreises, „und wir schaffen es auch“. Gleichwohl im Justus von Liebig-Gymnasium in Neusäß in der Schlussphase der Sanierung vieles noch ziemlich nach Baustelle aussieht, soll das Gymnasium bis zum neuen Schuljahr vom Übergangsquartier, den ehemaligen beruflichen Schulen, in seine Stammräume zurückgekehrt sein. Dass das Lernen und Unterrichten in den hellen und luftigen Räumen dann moderner und schöner sein wird, davon konnten sich am Montag die Mitglieder des Bauausschusses des Kreistages bei einer kurzen Führung überzeugen.

