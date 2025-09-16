Vier Jahre verspätet: Bahnstrecke Ulm-Augsburg wird erst 2034 saniert

Die Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg gilt als eine Lebensader der Schwaben. Seit etwa 170 Jahren verbindet die Bahnlinie die beiden Großstädte in Baden-Württemberg und Bayern. Bund und Bahn planen schon lange, die viel befahrene Strecke im Zuge einer Generalsanierung auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Die Bahnverbindung ist eine von rund 40 Bahnstrecken in Deutschland, die mit Geld aus dem Sondervermögen generalsaniert werden sollen. Vor wenigen Tagen erst hat die Bahn einen neuen Zeitplan für dieses Mammutprojekt vorgelegt. Seither steht ein neuer Termin für die Sanierung der Strecke Ulm-Augsburg fest. Am Donnerstag geht es im Bundestag um die Finanzierung.

