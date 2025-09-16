Icon Menü
Sanierung der Bahnstrecke Ulm-Augsburg verspätet sich

Landkreis Augsburg

Vier Jahre verspätet: Bahnstrecke Ulm-Augsburg wird erst 2034 saniert

Die Bahnverbindung zwischen Ulm und Augsburg wird später als geplant generalüberholt. Am Donnerstag entscheidet der Bundestag über die Finanzierung.
Von Katja Röderer
    Die Bahnstrecke Ulm-Augsburg führt auch an Gabelbach (Bild) vorbei. Sie soll 2034 generalsaniert werden.
    Die Bahnstrecke Ulm-Augsburg führt auch an Gabelbach (Bild) vorbei. Sie soll 2034 generalsaniert werden. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

    Die Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg gilt als eine Lebensader der Schwaben. Seit etwa 170 Jahren verbindet die Bahnlinie die beiden Großstädte in Baden-Württemberg und Bayern. Bund und Bahn planen schon lange, die viel befahrene Strecke im Zuge einer Generalsanierung auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Die Bahnverbindung ist eine von rund 40 Bahnstrecken in Deutschland, die mit Geld aus dem Sondervermögen generalsaniert werden sollen. Vor wenigen Tagen erst hat die Bahn einen neuen Zeitplan für dieses Mammutprojekt vorgelegt. Seither steht ein neuer Termin für die Sanierung der Strecke Ulm-Augsburg fest. Am Donnerstag geht es im Bundestag um die Finanzierung.

    Diskutieren Sie mit
    2 Kommentare
    Franz Giebl

    Kann man Züge auf die Gegenfahrbahn umleiten?

    Christine Kamm

    Die Verbindung soll für die Überholungsarbeiten für fünf Monate gesperrt werden? Werden Autobahnen für Überholungsarbeiten auch mal fünf Monate gesperrt? Gibt es für die Bahn nicht bessere Reparaturkonzepte? Was sagen die verantwortlichen Politiker, z.B. die Herren Durz und Lange dazu? Raimund Kamm

