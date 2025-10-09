Icon Menü
Sattelzug bleibt in Fischach laut Polizei am Dach einer Gaststätte hängen

Fischach

Lastwagen bleibt an Hausdach hängen

Bei der Anlieferung an einen Fischacher Supermarkt ist der Fahrer eines Sattelzugs zu weit nach links gefahren. Dort blieb der Auflieger an einem Dach hängen.
    •
    •
    •
    Die Polizei ist am Mittwoch zu einem Unfall in Fischach gerufen worden. Dort war ein Lastwagen mit dem Auflieger an einem Dach hängengeblieben.
    Die Polizei ist am Mittwoch zu einem Unfall in Fischach gerufen worden. Dort war ein Lastwagen mit dem Auflieger an einem Dach hängengeblieben. Foto: Benedikt Siegert (Symbolbild)

    Ein kurioser Unfall hat sich am Mittwochnachmittag in Fischach ereignet. Laut Polizei wollte ein Mann mit seinem Sattelzug zum Supermarkt, um Waren anzuliefern. Doch dabei fuhr der Mann auf der Straße zu weit nach links. Dort blieb er mit seinem Sattelauflieger am Dach der angrenzenden Gaststätte hängen. Der Schaden an Dach und Sattelauflieger wird auf insgesamt 5500 Euro geschätzt. (AZ)

