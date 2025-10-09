Lastwagen bleibt an Hausdach hängen

Ein kurioser Unfall hat sich am Mittwochnachmittag in Fischach ereignet. Laut Polizei wollte ein Mann mit seinem Sattelzug zum Supermarkt, um Waren anzuliefern. Doch dabei fuhr der Mann auf der Straße zu weit nach links. Dort blieb er mit seinem Sattelauflieger am Dach der angrenzenden Gaststätte hängen. Der Schaden an Dach und Sattelauflieger wird auf insgesamt 5500 Euro geschätzt. (AZ)

