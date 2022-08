19-Jährige achtet in Saulach nicht auf die Vorfahrt und kollidiert mit Mini

Eine 19-Jährige übersieht an der Einmündung der Ortsverbindungsstraße von Ettelried nach Saulach den Mini einer 27-Jährigen. Es kommt zum Zusammenstoß.

Dass man auch in einem so kleinen Dorf wie Saulach den Verkehr nicht unterschätzen darf, bekam am Dienstag die 19-jährige Fahrerin eines Opel Adam zu spüren.

Die junge Frau übersah laut Polizei um 6.50 Uhr an der Einmündung der Ortsverbindungsstraße von Ettelried nach Saulach den Mini einer 27-Jährigen, die Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der Sachschaden beträgt rund 1900 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (thia)