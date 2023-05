Autofahrer übersieht beim Abbiegen auf Höhe Schäfstoß zwei Motorradfahrer

Bei dem Zusammenstoß mit einem 40-jährigen Autofahrer werden eine 22 Jahre alte Frau und ein 24-Jähriger so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber angefordert wird.

Zwei Motorräder hat ein 40-jähriger Autofahrer am Montagabend beim Abbiegen auf der Staatsstraße von Horgau in Richtung Biburg auf Höhe Schäfstoß übersehen. Bei der Kollision wurde eine 22-Jährige so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik geflogen werden musste.

Auch der zweite Motorradfahrer, ein 24-jähriger Mann, musste in die Uniklinik eingeliefert werden. Er hatte sich unter anderem Brüche an der Hand zugezogen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Insgesamt beläuft sich der Gesamtsachschaden laut Polizei auf rund 11.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Straße für 45 Minuten komplett gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Horgau und Biburg waren mit knapp 30 Kräften im Einsatz. (thia)