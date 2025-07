Schafe tot wegen Brotfraß? Das ist beim Füttern zu beachten

In den letzten drei Wochen haben Uwe Rinker und Ilona Lehmann in Bachhagel (Landkreis Dillingen) über die Hälfte ihrer Schafe verloren. Erst am Montagvormittag fanden sie wieder ein Tier tot. Unter den Anhänger, in dem die Schafe vor Wind und Wetter Zuflucht suchen können, hat sich das junge Tier verkrochen, um zu sterben. Das Paar ist fassungslos. Der erfahrene Landwirt Rinker hatte aber schnell eine Vermutung. Auf der ganzen Weide konnte er altes, teilweise verschimmeltes Brot finden. Und das in großen Mengen. Brot sei kein geeignetes Futter für Schafe, und erst recht kein verschimmeltes, warnt Martin Mayr, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes im Landkreis Augsburg, dem der ungewöhnliche Vorfall in Bachhagel bekannt ist.

