Schauspielerin Marina Lötschert schrieb 100 Bewerbungen bis zum ersten Engagement

Die Freude ist bei der Leitershofer Schauspielerin Marina Lötschert riesengroß: Während ihres Engagements im Sommer bei den Festspielen in Bad Hersfeld erhielt sie einen Anruf ihres Ehemanns Florian, der sie mit den fröhlichen Worten: „Guten Morgen, Frau Preisträgerin!“ begrüßte und aus dem Schreiben des Landratsamts zitierte. „Ihre große künstlerische Bandbreite und die Intensität Ihrer Darstellung haben die Jury zu dieser Entscheidung geführt. Ihre Kooperation mit regionalen Kulturschaffenden zeugt von einer tiefen Verbundenheit mit der Kulturlandschaft des Landkreises Augsburg“.

Stellvertretende Landrätin Sabine Grünwald hob jetzt bei der festlichen Preisverleihung im Landratsamt, musikalisch umrahmt durch Elisabeth Haumann (Klavier), Ricarda Riemann und Luisa Sailer (Gesang), die Vielseitigkeit und Intensität Lötscherts heraus. „Sie gibt den Rollen ein Gesicht und Stimme und beweist immer wieder, wie lebendig Schauspiel sein kann!“ Marina Lötschert selbst sagte: „Ich bin heute voller Glück, Dankbarkeit und mit einem vollen Herzen. Es erfüllt mich sehr, dass ich den Kunstpreis für den Landkreis Augsburg erhalte. Diese große Anerkennung, für meine Schauspielkunst geehrt zu werden, bedeutet mir viel und gibt mir viel zurück.“

Der Preis ist für Marina Lötschert wie ein Schulterklopfen

Jeder, der die 42-Jährige, die mit Ehemann Florian und den Töchtern Luisa (16) und Lilly (14) seit 2012 in Leitershofen lebt, einmal spielen gesehen hat, kann das bestätigen, denn Marina Lötschert spielt immer mit Leidenschaft und Herzblut. Zu ihren Stärken zählen die Wandelbarkeit ihrer Rollen, mit der genauen Zielsetzung ihrer Absichten, mit scharfer Pointenführung, immer auf der Suche nach dem perfekten Timing und dem Glück einer auffallenden Bühnenpräsenz. „Es ist ein harter Beruf, denn mit jeder neuen Rollenarbeit fängt man wieder bei null an, aber wenn ich dann auf der Bühne stehe und die Hürden gemeistert sind, beflügelt mich das und gibt mir viel zurück“, erklärt die Schauspielerin. Der Verleihung des Kunstpreises, dessen Laudatio David Ortmann aus der Schauspielleitung des Staatstheaters Augsburg hielt, ist für die Künstlerin wie ein Schulterklopfen.

Ich war jung und brauchte das Geld Marina Lötschert, Schauspielerin, zu einem Engagement in einem Freizeitpark

1983 in Augsburg geboren, besuchte Marina Lötschert die Wittelsbacher Grundschule und absolvierte ihre Mittlere Reife in Maria Stern. Mit 17 Jahren nahm sie ihr Schauspielstudium an der Athanor Akademie in Burghausen auf und erhielt 2005 ihr Diplom. Obwohl sie als Klassenbeste abschnitt, war es sehr schwer, an ein Engagement zu kommen. „Meine Eltern haben mir die Ausbildung ermöglicht und bedingungslos unterstützt, diesen Lebenstraum zu realisieren. Über 100 Bewerbungen auf dem Postweg zu verschicken, ging auch richtig ins Geld“, erzählt Marina Lötschert.

Für eine Westernshow besuchte Marina Lötschert einen Stuntkurs

Eine ihrer ersten Anstellungen führte sie in den Freizeitpark Fort Fun im Sauerland. „Ich war für eine Westernshow engagiert und musste einen Stuntkurs absolvieren, um von den Häusern zu springen, doch ich war jung und brauchte das Geld! Heute würde ich das nicht mehr machen!“ Seitdem hat sie zahlreiche Engagements im ganzen Bundesgebiet, aber auch in ihrer Heimat. Als erstes Augsburger Theater hat ihr das Märchenzelt von Matthias Fischer die Türen geöffnet, indem sie seit zehn Jahren erzählt. Marina Lötschert ist immer wieder im Staatstheater Augsburg, wie auf der Freilichtbühne, dem Jungen Theater oder im Sensemble Theater zu sehen. Sie lieh der Augsburger Puppenkiste im „Der Ring der Nibelungen“ ihre Stimme. Zudem ist die Schauspielerin bekannt aus zahlreichen TV-Produktionen wie „Polizeiruf 110“, „Die Lindenstraße“, „Toni, männlich, Hebamme“, „Die Rosenheim-Cops“ „Daheim in den Bergen“ oder als Bäckerin Anita in „Zimmer mit Stall“. 2024 spielte die eine der Hauptrollen im ZDF-Pilotfilm „XY history“ als Trude Steiner, der in Bulgarien gedreht wurde. 2019 und 2021 wurde Marina Lötschert mit dem Publikumspreis der Brüder Grimm Festspiele in Hanau ausgezeichnet. 2024 gewann sie mit dem Chor als „Sonnenschein“ Amanda aus „Wie im Himmel“ den kleinen Bad Hersfeldpreis.

In Kürze ist Marina Lötschert in der Region zu sehen. Ihr nächstes Engagement führt sie ins Festspielhaus Neuschwanstein. Im Familienmusical „Der Geist der Weihnacht“ spielt sie vom 28. November bis 28. Dezember 2025 die Rolle der Mrs. Fezziwig und Mrs. Shellcock. In Augsburg heißt es am 8. Februar 2026 im Jungen Theater „Vorhang auf!“, dort steht Marina Lötschert als Toni in dem Stück „Himmelwärts“ im Kulturpark West in der Sommestraße, auf der Bühne.