Nach Aufstieg: Gablinger Luftgewehrler starten mit Heimwettkampf

Nach acht Jahren Abstinenz sind die Luftgewehrschützen von Grünholder Gablingen zurück in der Schwabenliga. Nach dem Aufstieg aus der Bezirksoberliga geht es am Sonntag los mit der Mission Klassenerhalt. Auf den ersten Schießtag freut sich der Aufsteiger besonders.

Denn der findet an den heimischen Ständen statt. „Die Vorfreude ist riesig, wir können es kaum erwarten und hoffen, dass möglichst viele Zuschauer uns unterstützen“, erzählt Trainer und Topschützen Jürgen Weislein. Im Ort haben die Gablinger fleißig Flyer verteilt und sogar ein großes Banner aufgehängt. „Da es unser einziger Heimwettkampf ist, wollen wir, dass sich möglichst viele Leute einen Eindruck machen können.“ Weislein, der im Sommer sensationell in der Klasse Herren II deutscher Meister wurde, will mit seinem Team einen guten Start hinlegen. „Als Aufsteiger wollen wir die Klasse halten. Wir wissen nicht wirklich, wo wir stehen, weil wir mit Ausnahme von Reinhartshausen die anderen Mannschaften nicht kennen.“

Schießen: In Gablingen ist die Vorfreude groß

Zum Auftakt geht es gegen die Teams aus Medlingen (10 Uhr) und Monheim (15 Uhr). „Wir hoffen, dass wir den Heimvorteil nutzen können. Wenn man den Stand kennt, ist das ein kleiner Vorteil. Schade, dass es unser einziger Heimwettkampf ist. Im nächsten Jahr hättten wir dann sicher zwei“, so Weislein, der schon zur Mannschaft gehörte, die von 2008 bis 2010 in der Bayernliga antrat. Ebenso schon damals mit dabei war Alexander Baur, der an Position zwei schießt. Personell gab es im Vergleich zum Aufstiegsjahr keine Veränderungen. Das Team komplettieren Dieter Probst, Yasmin Reiner und Jörg Walter. Als Ersatzschützen stehen die Talente Johannes Scherer und Nadja Birzele bereit.

Mit Jürgen Weislein hat Grünholder sogar einen amtierenden deutschen Meister in seinen Reihen. Foto: Andreas Lode

Einzig der Modus ändert sich für Grünholder, denn in der Schwabenliga gibt es mit dem Sonntag einen festen Schießtag, an dem je zwei Wettkämpfe auf dem Plan stehen. Für Weislein und Co. aber keine ganz neue Erfahrung. Der amtierende deutsche Meister bekam für seinen Erfolg eine Medaille, die er auch den Jugendlichen im Training präsentierte. Aktuell ist das Prunkstück in einer Schatulle versteckt. „Ich weiß noch nicht, wo ich sie aufbewahren soll. Ich plane aber schon einen besonderen Platz“, so Weislein, der sich als Jugendleiter auch um den Nachwuchs kümmert.

Auch in der Bezirksoberliga startet der Rundenwettkampf. Hier bekommt es Stadtbergen mit Mittelneufnach zu tun. Ein Derby ebenfalls statt. Horgau empfängt Aufsteiger Unterschöneberg. Beide Duelle finden am Freitag statt. Auch auf Gauebene startet nun die Schießzeit. Auf zahlreichen Schießständen im Landkreis Augsburg herrscht nun freitags wieder Hochbetrieb.