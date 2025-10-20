Mit Verstärkung: Großaitingen holt Sieg und Niederlage zum Auftakt

Eine Woche nach den Luftpistolenschützen starteten auch die Teams mit dem Luftgewehr in die Rundenwettkämpfe der Bayernliga. In der Gruppe Süd West sind die Singoldschützen Großaitingen als einziges Team aus dem Landkreis Augsburg vertreten. Der erste Wettkampftag fand in Großaitingen statt. Zu Hause gab es einen Sieg und eine Niederlage.

Überraschenderweise konnten die Gastgeber doch mit dem Schweizer Michael Köppel auf Position eins antreten. Und der lieferte sich mit seinem Kemptener Gegner Sandro Greuter ein packendes Duell. In der ersten Serie hatten beide die volle Ringzahl 100 und in der zweiten je 98 Ringe getroffen. Serie drei ging mit 99:98 an Köppel und in der letzten trafen beide wieder die vollen 100. Somit ging dieser Punkt mit einem Ring Vorsprung an Großaitingen. Die anderen vier Paarungen gewannen aber die Kemptener. Auf Position zwei unterlag Barbara Bleicher trotz einer 100er-Serie mit drei Ringen Rückstand gegen den FSG-Schützen Manuel Gegler und auf Position drei dominierte die herausregende Jaqueline Gegler aus Kempten über den Singoldschützen Luca Hussak. Mona Holzmann verlor nur knapp mit 380:382 Gesamtringen gegen Ricarda Rapp und Sascha Weber mit 378:389 gegen Franziska Keck. Somit ging die erste Partie des Tages mit 1:4 an die FSG Kempten.

Schießen-Luftgewehr: Großaitinger führt Liga an

Mit 3:2 bezwangen dann am Nachmittag die Singoldschützen das Team aus Oberreute, obwohl diese die höhere Gesamtringzahl hatten. Aber die drei gewonnenen Einzelduelle von Michael Köppel, Barbara Bleicher und Luca Hussak entschieden. Die Großaitinger Singoldschützen liegen im Mittelfeld der Tabelle. Der beste Einzelschütze des ersten Wettkampftages war der für die Singoldschützen startende Michael Köppel mit einem Gesamtergebnis von 795 Ringen.

Die Erste Luftgewehrmannschaft der Auerhahnschützen Reinhartshausen machte es schon im ersten Duell gegen Monheim bis zum Schluss sehr spannend. Der Punkt an Position fünf ging direkt an Monheim nach einem technischen Problem mit der Waffe bei Hannah Schweinberger. Und an Position eins verlor Sarah Geiger ihren ersten Punkt der Saison im Stechen mit neun zu zehn. Aber auf Eva Dieminger, Florian Drexel und Leonie Brettel war Verlass. Sie machten den 3:1-Erfolg perfekt.

Im zweiten Durchgang mussten die Reinharthauser gegen Medlingen an den Stand. Hannah Schweinberger musste erneut ihren Punkt abgeben, aber die restlichen vier Duelle gingen allesamt an Reinhartshausen, die aktuell auf Rang vier liegen.