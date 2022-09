Schießen

Svenja Gruschka hat die Ziele vor Augen

Plus Die 16-jährige Svenja Gruschka ist eine der besten Nachwuchsschützinnen in Bayern und holt Silber und Bronze bei den deutschen Meisterschaften. Was sie in Zukunft vorhat.

Svenja Gruschka ist eine der momentan besten Nachwuchsschützinnen in Bayern. Nach ihren Erfolgen bei der bayerischen Meisterschaft mit jeweils zwei ersten Plätzen gelang es der 16-Jährigen aus Zusmarshausen, bei den deutschen Meisterschaften auf der Olympiaschießanlage in München-Hochbrück an diese Ergebnisse anzuknüpfen.

