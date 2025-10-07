Die Sanierung der Kita Ottmarshausen ist fast fertig

Groß war die Aufregung bei Eltern und Personal des Kindergartens in Ottmarshausen vor knapp einem Jahr: Weil Personal ausfiel und weil in einem Raum Schimmel entdeckt worden war, blieb die Einrichtung ab dem Spätherbst bis nach den Weihnachtsferien geschlossen. In dieser Zeit liefen erste Arbeiten im Gebäude, mit einem Konzept zur Sanierung der betroffenen Räume sollte in diesem Jahr weitergearbeitet werden. Nun stehen die Arbeiten vor dem Abschluss, hat Stadtbaumeister Björn Nübel in der jüngsten Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses gesagt. Das ist in den vergangenen Monaten in Ottmarshausen geschehen.

Der Kindergarten kann seine Räume wieder vollständig nutzen

Neben der Entfernung des Schimmels stand die Trocknung der Räume im Mittelpunkt. Kleinere Überraschungen im Ablauf, wie sie bei Sanierung oftmals vorkommen, hatten die Arbeiten zuletzt verzögert, so Nübel nach der Sitzung. Nun stehen die Arbeiten jedoch vor dem Abschluss. Der Stadtbaumeister kann sich vorstellen, dass die Kita-Räume in der Alten Schule nun für die nächsten Jahre wieder voll nutzbar sind. Allerdings habe das Gebäude ein gewisses Alter, wirklich langfristig seien die Probleme mit den jetzigen Arbeiten wohl nicht im Griff.

In Zukunft kommt eine Generalsanierung oder ein Neubau infrage

Deshalb hofft die Verwaltung im Haushalt 2026 auf Mittel für eine Machbarkeitsstudie, die ermitteln soll, ob eine Generalsanierung machbar und wirtschaftlich sinnvoll ist. Dabei müsse das Gebäude dann aber wohl praktisch in einen Rohbau-Zustand zurückgesetzt werden, erläutert Björn Nübel. Ein Ergebnis solch einer Studie kann demzufolge auch sein, dass ein Neubau wirtschaftlicher ist als eine Generalsanierung.