Beim „Moorleichenpoker“ haben einige viel zu verlieren

Luis, der Torfstecher, hat zu seinem Entsetzen eine Moorleiche entdeckt. Ihm und der nahe am Moor wohnenden Erlhoferin ist schnell klar: Es muss die Stiefelies sein, die vor Jahren unter mysteriösen Umständen verschwunden ist. Längst vergessene Vorkommnisse, die Schatten der Vergangenheit, stehen plötzlich wieder im Raum. Schuldhafte Verstrickungen drohen die Beteiligten von damals ins Unglück zu stürzen. Dem Dorf drohen Zerwürfnis und Unfrieden. Um dies zu verhindern, geht es jetzt nur um eins: Die Leiche muss verschwinden. Die Erlhoferin hat auch schon einen Plan, wie das gelingen könnte. Die Leiche soll im Sarg des Zeindl-Opas, der jeden Tag sterben könnte, heimlich mit beerdigt werden. Dank der Heilkünste von Baderin Zenz (Karin Assum) kommt alles anders. Wider Erwarten erholt sich der alte Mann, was für die Erhoferin zum Problem wird. Hat sie doch schon die tote Stiefelies zum Abtransport in ihren Hühnerstall gelegt.

Die Rolle des Torfstechers im „Moorleichenpoker“ von Heidi Faltlhauser spielt Rainer Berchtold, die der Erlhoferin Anita Knöpfle. Weiter machen mit: Claudia Dieminger, Herbert Assum, Johann Hintermayr, Thomas Keller, Ramona Wintermayr und Achim Heinle, der gleichzeitig Regie führt. Das Bühnenbild haben alle wieder gemeinsam geschaffen. Die Generalprobe findet am Samstag, 4. Januar, um 14.30 Uhr statt, die Premiere am selben Tag um 20 Uhr.

An folgenden weiteren Tagen ist das neue Stück des Unterhaltungsvereins „Frohsinn“ in der Alten Schule in Schlipsheim (Schlipsheimer Str. 100, Neusäß) zu sehen: an den Sonntagen, 5. und 12. Januar, um 14.30 Uhr; am Montag, 6. Januar, und Sonntag, 19. Januar, um 18 Uhr; und jeweils am Freitag und Samstag, 10. und 11. sowie 17. und 18. Januar, um 20 Uhr. Karten für die Vorstellungen sind erhältlich bei Familie Gruber unter der Telefonnummer 0821/488902. (AZ)