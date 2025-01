Laientheater: Wie lässt man eine Leiche wieder verschwinden?

Mit der nicht alltäglichen Komödie „Moorleichenpoker“ nimmt der Unterhaltungsvereins Frohsinn Schlipsheim seine zahlreichen Fans diesmal mit in die Theatersaison des neuen Jahres. Während es draußen zum ersten Mal geschneit hatte, nahmen die Besucher bei der Premiere im ausverkauften Theatersaal in der Alten Schule in Schlipsheim gerne wieder Platz, um sich rundum zu amüsieren. Gehen wir also mit dem Ensemble zurück ins Jahr 1920 und folgen einer humorvollen Mischung aus Krimi und Komödie, in welcher eine Leiche heimlich beerdigt werden soll, wobei es zu allerlei skurrilen Situationen kommt.

Die zufällige Entdeckung einer Moorleiche macht für den Torfstecher Luis (Rainer Berchtold) und die Ertlhoferin (Anita Knöpfle) schnell klar, dass es sich um die vor langen Jahren mysteriös verschwundene Stiefellies, die zu Lebzeiten so manchem männlichen Dorfbewohner den Kopf verdreht hatte, handeln muss. Der Fund würde das ruhige Dorfleben durcheinander bringen und von den Dorfbewohnern, einer bunten Mischung von Charakteren, würde so manches, längst vergessene Geheimnis wieder ans Licht kommen. Vor allem beim einstigen Liebhaber der Stiefellies, dem Großbauern Hintermayr (Achim Heinle), seiner Ehefrau (Ramona Wintermayr) und Baderin Zenz (Karin Assum) würde es zu Auseinandersetzungen und Zwietracht führen. Die unangenehme Vergangenheit muss also begraben und ein Skandal unbedingt verhindert werden. Alles in allem ein schwieriges Unterfangen, das zu allerlei Verwirrungen und Missverständnissen führt und die beiden zentralen Figuren der Verschwörung zwingt, ihr Handeln immer wieder anzupassen. Mit darin verwickelt sind auch Totengräber Hartl (Herbert Assum), die Tochter der Ertlhoferin (Claudia Dieminger) und der Ortsgendarm Oberschwendtner (Johann HIntermayr).

Die Rollen scheinen den Schauspielern auf den Laib geschneidert

Das Ensemble der Theatergruppe Schlipsheim zeigt eine spannende und turbulente Aufführung, die menschliche Stärken und Schwächen schonungslos offenlegt und dennoch mit viel Humor die Besucherinnen und Besucher begeistert. Das Theaterteam, das durchwegs aus „alten Hasen“ besteht, überzeugt mit großer Spielfreude und schauspielerischer Leistung und unterhält mit viel gut ausgespielter Situationskomik und Wortwitz, teils auch sehr deftigen Auseinandersetzungen in schönstem Augsburger Dialekt. Spielleiter Achim Heinle hätte für sein ambitioniertes Ensemble kein besseres Stück auswählen können, hatte man doch den Eindruck, dass jede Rolle den Akteuren und Akteurinnen praktisch direkt auf den Leib geschrieben war. Dass er darüber hinaus das Stück einen direkten Bezug zur Stadt Neusäß und seinen Nachbarorten nehmen lies, rundete das Spiel auf besondere Art und Weise spaßig ab und untermauerte den besonderen Bezug zur Heimatstadt.

Das Bühnenbild, diesmal mit zwei Bühnenräumen, dem Hühnerstall und der Bauernstube, war wie immer mit viel Liebe und dem besonderen Blick für Kleinigkeiten, aufwendig gestaltet, eine Gemeinschaftsproduktion der Theaterspielerinnen und -spieler. Somit waren große Begeisterung und viel Applaus der wohlverdiente Lohn für eine rundum gelungene Aufführung. Weitere Aufführungen stehen noch am Freitag, 10. sowie Samstag, 11. Januar, jeweils um 20 Uhr, Sonntag, 12. Januar um 14.30 Uhr, Freitag, 17., und Samstag, 18. Januar um jeweils 20 Uhr und schließlich Sonntag, 19. Januar, um 18 Uhr auf dem Programmzettel.