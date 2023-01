QuadratRatschnSchlamassl auf der Bühne in Schlipsheim

Der Unterhaltungsverein Frohsinn ist wieder da mit einer Theaterpremiere. Das Publikum in Schlipsheim war begeistert.

Drei Jahre Corona-Pause hat der Unterhaltungsverein Frohsinn hinter sich, jetzt meldet er sich mit dem Dreiakter „QuadratRatschnSchlamassl“ von Ralf Wallner zurück. Darin geht es nicht, wie sonst oft üblich, um das Leben auf dem Land, sondern um eine typisch städtische Szenerie. Als Zuschauer blickt man auf typisches Hinterhofmobiliar, wie eine Mülltonne, ein paar Pflanzen, einen Tisch und eine Bank. Dreh- und Angelpunkt des Geschehens sind die vier Fenster zum Hof sowie eine Toreinfahrt. Man begegnet einer Handvoll alleinstehender Stadtbewohner, deren Wege sich immer wieder im Hinterhof dieses in die Jahre gekommenen Mietshauses kreuzen.

Es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen der vier Mietparteien, von einer fünften Bewohnerin, der Oma Wiese, ist lediglich die Stimme zu hören. Immer wieder geht eins der Fenster auf, was die gewiefte Hausmeisterin Annelie Gugl - von Karin Assum überzeugend dargestellt - sofort dazu veranlasst, auch ihr Fenster zu öffnen, damit ihr auch ja nichts entgehen möge. Mit ihrer direkten Nachbarin, der Friseurin Hilde Hupf (Nicole Böck), trifft sie sich täglich zu Kaffee und Guglhupf, und alle Beobachtungen werden mit viel Wortwitz und deftigen Bemerkungen kommentiert. So wird der schüchterne Mieter Theobald Hecht (Herbert Assum) zum Vergnügen des Publikums ständig mit neuen Fischnamen betitelt oder es wird über seine Romanze mit der unscheinbaren Bibliothekarin Gisela Graubrot (Claudia Dieminger) getratscht.

Werden nun alle ihre Wohnungen verlieren?

Die Situation ändert sich plötzlich, als die rasante Postbotin Betti (Sandra Böck), die durch ihre Zustellarbeit immer bestens über alles informiert ist, den Hausbewohnern höchst unangenehme Briefe übergibt. Das Haus hat einen neuen Besitzer bekommen, die Mieten sollen drastisch erhöht werden und am Ende droht noch der Abriss des Hauses. Die akute Geldnot bringt die Hausmeisterin und die Friseurin, die im Hinterhof einen kleinen Salon betreibt, auf eine abenteuerliche Idee. Da der Friseursalon immer wieder heiratslustige Witwen als Kundschaft hat, soll die Hausmeisterin Gugl bei Friedhofsbesuchen die passenden frischgebackenen Witwer ausfindig machen.

Schlipsheim Frohsinn Die Hausmeisterin und ihre Nachbarin freuen sich schon auf einen gemütlichen Ratsch bei Kaffee und Kuchen, von links: Nicole Böck als Friseurin Hilde Hupf und Karin Assum als Annelie Gugl. Foto: Inge Christopher

Ein in Frage kommendes Paar sind die Witwe Rammerl (Ramona Wintermayr) und der Metzger Wammerl (Rainer Berchtold), die den Salon aufsuchen. Das neue Geschäftsmodell nennt sich „Waschen, schneiden, kuppeln!“ Für erfolgreiche Vermittlung muss natürlich Provision gezahlt werden. Herrlich die Szene, in der die beiden Komplizinnen anhand von Karteikarten ihre Kundschaft beschreiben, was von den Zuschauern immer wieder mit Szenenapplaus bedacht wird.

Ein Immobilienhai macht den Bewohnern Druck

Der Schlamassel ist vollends, als der Immobilienhai Winfried Massl (Johann Hintermayr) persönlich auftaucht und den Bewohnern Druck macht. Es sieht so aus, als müssten die Hausbewohnerinnen und -bewohner bald ihre gewohnte Umgebung verlassen und ihre Nachbarn aus den Augen verlieren. Welch menschliche Hürden zu nehmen sind, bis die Quadratratschen wieder am Tisch im Hinterhof sitzen können, sei hier noch nicht verraten.

Die Darstellenden waren in bester Spiellaune und zeigten durchweg großen Einsatz, präzise Situationskomik und Freude am verbalen Schlagabtausch. Wie Regisseur Achim Heinle anmerkte, habe es das Ensemble genossen, endlich wieder gemeinsam auf der Bühne stehen zu können. Auch sei es ein schönes Erlebnis gewesen, den Saal der Alten Schule wieder mit Leben zu erfüllen. Das empfanden auch die Zuschauer und belohnten die Theatergruppe mit stürmischem Applaus.

Weitere Termine in Schlipsheim: Freitag, 13. und Samstag, 14. Januar, jeweils 20 Uhr; Sonntag, 15. Januar, 14.30 Uhr; Freitag, 20. und Samstag, 21. Januar, jeweils 20 Uhr und Sonntag, 22. Januar, 18 Uhr in der Alten Schule in Schlipsheim, Schlipsheimer Straße 100 in Neusäß. Kartenvorverkauf bei Familie Gruber, Telefon 0821/488902. (AZ)