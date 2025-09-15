Im Schloss-Saal im ehemaligen Strasser kehrt wieder Leben ein

Der Schloss-Saal im ehemaligen Gasthof Strasser in Zusmarshausen wird wiederbelebt. Der Verein fiz (Familien in Zusmarshausen) ist ab Oktober offizieller Mieter des Saals, in dem künftig wieder gefeiert werden darf. Das Hauptaugenmerk bei den Veranstaltungen liegt dabei auf einer Stärkung des ehrenamtlichen Engagements und der Integration.

„Ein Vorzeige-Projekt, das bei uns in Zusmarshausen Menschen zusammenbringt, aber auch einen Ort wieder in den gesellschaftlichen Mittelpunkt rückt, der viele schöne Geschichten zu erzählen hätte“, so die Vorsitzende Verena Maier. Landrat Martin Sailer unterstützte die Initiative von Beginn an.

Zusmarshausen: Fotos für Schloss-Saal gesucht

In den vergangenen Wochen und Monaten ist im Schloss-Saal viel passiert. In ca. 250 ehrenamtlichen Arbeitsstunden wurde von Vereinen und den geflüchteten Bewohnern des Hauses gerissen, geschliffen, gebaut, gestrichen und geputzt. Das erforderliche Geld dafür hat die Marktgemeinde zur Verfügung gestellt, und auch der Besitzer des Hauses unterstützt das Vorhaben finanziell. Mit der Unterzeichnung der Nutzungsvereinbarung bei Landrat Martin Sailer ist der bürokratische Akt erledigt. „Jetzt soll der Saal mit Leben gefüllt werden“, so Maier. Dafür gründet fiz eine neue Abteilung. KULTur VEREINt organisiert künftig Veranstaltungen.

Für eine Dekowand im Eingangsbereich werden deshalb alte Fotos von Festen und Feiern, die im Schloss-Saal stattgefunden haben, gesucht. Diese können per Mail an info@fiz-eV.de oder herbert.hafner@online.de geschickt werden. (AZ)