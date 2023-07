Schlossfest in Zusmarshausen: Neue Details zum Programm

Bilder, Keramik, Papier - Einblick ins Atelier Purpur: Einen Tag der offenen Ateliertür gibt es am Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr auch im Atelier Purpur bei Steffi Günther in Zusmarshausen. Hier kann ein Haus der Kunst, Kreativität und Fantasie besucht werden. Steffi Günther hat sich mit dem Erwerb und der Umgestaltung eines ehemaligen Schreinereigebäudes im Krankenhausweg 3 in Zusmarshausen einen Lebenstraum erfüllt. Mit dabei sind befreundete Kunstschaffende: Lucia Birle mit ihrer Weidenwerkstatt, Ga-Bi mit modernem Taschendesign, Sonja Steeb-Pohl mit Floralem Ambiente und die Künstlerin Monika Kriener aus Zusmarshausen mit der besonderen Sunprint-Technik.