Altersflecken und Fältchen? In Gersthofen gab es jetzt Schminktipps fürs Alter

Der Seniorenbeirat der Stadt Gersthofen hat vor Kurzem einen besonderen Workshop für Seniorinnen veranstaltet, der sich ganz dem Thema „Schminken und Stylen im Alter“ widmete. Geplant und vorbereitet wurde die Veranstaltung von Ilona Kramer, einer der aktiven Beirätinnen. „Wir möchten unseren Seniorinnen und Senioren ein breites Angebot machen, das nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam ist“, betonte Kramer.

Die Stadt Gersthofen organisiert einmal im Monat verschiedene Events für ältere Bürgerinnen und Bürger. Vom beliebten Tanztee über Frühstückstreffen, Kinoabende und Erste-Hilfe-Kurse bis hin zu Vorträgen zu Gesundheitsthemen wie Demenz – das Programm ist abwechslungsreich und bietet zahlreiche Möglichkeiten, auch im Alter aktiv zu bleiben und soziale Kontakte zu pflegen. „Wir haben noch viele Ideen, die wir Schritt für Schritt umsetzen wollen“, so Kramer. Dabei fällt auf, dass der Frauenanteil bei den Veranstaltungen deutlich höher ist. „Vielleicht liegt es daran, dass Frauen ab einem gewissen Alter offener und neugieriger sind, neue Dinge auszuprobieren“, vermutet die Beirätin.

Hier gab es Tipps zur Hautpflege im Alter

Beim Workshop selbst herrschte ausgelassene Stimmung. 18 Teilnehmerinnen hatten Platz genommen, viele mit ihrem eigenen Schminktäschchen und einem kleinen Spiegel. Sie nutzten die Gelegenheit, ganz konkrete Fragen zu stellen – etwa wie sie ihre gewohnten Produkte richtig anwenden können. Ingrid Herzog, Kosmetikerin mit 28 Jahren Berufserfahrung, gab zunächst wertvolle Tipps zur Hautpflege und erklärte, wie man mit einfachen Hausmitteln wie Milch, Öl oder sogar Kartoffelwasser pflegende Peelings oder Masken herstellen kann. Im weiteren Verlauf sprach sie über die besonderen Bedürfnisse der Haut im Alter. Pflege- und Schminkprodukte müssten auf die individuellen Ansprüche abgestimmt werden, um ein natürliches und frisches Erscheinungsbild zu unterstützen. Besonders gefragt war das Thema „Altersflecken abdecken“ sowie typgerechtes Make-up. Viele der Fragen, so zeigte sich, hätten auch jüngere Frauen gestellt. Zum Abschluss betonte Herzog noch einmal, dass wahre Schönheit nicht allein von Make-up abhängt: „Unsere Lebenslinien zeichnen uns aus – und sie gehören zu uns. Schöner als jedes Make-up ist eine positive Grundeinstellung und ein herzliches Lachen.“ Der Nachmittag machte deutlich: Schönheit kennt kein Alter. Und die Teilnehmerinnen gingen nicht nur mit neuen Schminkideen, sondern auch mit einem Lächeln nach Hause.