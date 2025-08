Was tun, wenn das Kind etwas Giftiges gegessen hat?

Sebastian, drei Jahre alt, ist ein sehr aktives Kind. Er erkundet spielerisch und mit großer Entdeckungsfreude seine Umwelt. Und bringt damit seine Eltern schon mal an die Grenze der Leistungsfähigkeit. Heute macht die Familie aufgrund des schönen Spätsommerwetters einen ausgedehnten Spaziergang am Waldrand. Sebastian und seine Geschwister toben herum, bis die Kinder Beeren entdecken. Noch bevor die Eltern eingreifen können, hat Sebastian bereits Teile der Beeren verschluckt.

Pro Jahr werden etwa 100.000 Vergiftungsunfälle mit Kindern in Deutschland registriert. 60 Prozent davon gehen auf Kleinkinder unter drei Jahren zurück. Wenn Kinder sich vergiften, geht es darum, das Richtige zu tun. Das heißt vor allem ruhig bleiben. Denn in vielen Fällen ist die Vergiftung weit weniger gefährlich als die Eltern befürchten.

Giftiges am besten im abgesperrten Schrank aufbewahren

Die effektivste Erste Hilfe besteht darin, der Intoxikation vorzubeugen, erklärt Verena Hensel, Notfallsanitäterin beim Bayerischen Roten Kreuz. Sie rät: „Bewahren Sie Chemikalien, Medikamente und Reinigungsmittel am besten in verschlossenen Schränken auf, die für Kinder unzugänglich sind. Verwenden Sie kindersichere Verpackungen und vermeiden Sie es, gefährliche Substanzen in Getränkeflaschen umzufüllen, um Verwechslungen zu vermeiden“.

Ist das Kind dennoch an eine giftige Substanz gekommen, sollten Eltern laut Hensel Folgendes tun: Zuerst erkundigen, wie giftig oder schädlich der aufgenommene Stoff ist. Hilfreich sind hier die Rund-um-die-Uhr erreichbaren Giftnotrufzentralen unter der einheitlichen Telefonnummer 19240. Aus dem Ausland sind die Giftnotrufzentralen unter +49-30-19240 zu erreichen. Dann den Anweisungen der Giftnotrufzentrale folgen, den Notruf 112 wählen und dem Kind Wasser, Tee oder Saft zu trinken geben. Auf keinen Fall Milch oder salzhaltiges Wasser verabreichen und auch kein Erbrechen auslösen.

Was der Notarzt von den Eltern wissen will

Damit Notarzt und Rettungsdienst die Folgen der Intoxikation besser einschätzen können, sollten die Eltern beobachten, wie es dem Kind geht. Wie verhält es sich? Hat es Schmerzen? Muss es sich übergeben? Auch die Menge des aufgenommenen Gifts ist wichtig: Hat das Kind eine halbe Packung gegessen oder eine oder mehrere Beeren? Und um welche Art des Gifts handelt es sich? Welches Medikament, welches Putzmittel, wie sah die Pflanze aus? Am besten ist es, die Packung oder Teile der Pflanze oder eine Beere oder auch Erbrochenes mitzunehmen. Auch der Zeitpunkt der Einnahme ist wichtig. Wie viel Zeit ist seither vergangen? Und wie schwer und wie alt ist das Kind?

Die häufigsten Vergiftungen im Kindesalter entstehen durch Reinigungsmittel, Medikamente, Tabakprodukte und Giftpflanzen. Vorsicht ist hier auch bei Nikotinkaugummis geboten, die in diesem Fall gefährlicher sind als Zigaretten. Insgesamt sind lebensgefährliche oder gar tödliche Vergiftungen aber sehr selten, berichtet Verena Hensel. (AZ)