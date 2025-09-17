Schnupperprobe beim Singkreis Deuringen

Der Singkreis Deuringen veranstaltet am Dienstag, 23. September, eine Schnupperprobe für alle, die gerne im Chor mitsingen möchten. Die Probe findet von 19.30 bis 21 Uhr im Pavillon Deuringen in der Kapellenstraße 9 statt.

Der Chor besteht seit über 40 Jahren und ist bunt gemischt von jung bis alt, Männer und Frauen singen heir gemeinsam. Das Repertoire reicht von mittelalterlicher Musik über Mozart bis hin zu Gospels, so arrangiert, dass auch ein Laienchor Spaß beim Üben hat. Mit der Schnupperprobe beteiligt sich der Deuringer Singkreis an einer bundesweit stattfindenden Aktion. Vom 22. bis 28. September öffnen Chöre und Vokalensembles in ganz Deutschland allen Interessierten die Türen zu ihren Proben. Es geht darum, Mitsängerinnen und -sängern die Gelegenheit zu geben, unkompliziert musikalisch Kontakt zu knüpfen.

Proben für das Adventskonzert beginnen

Nach der Sommerpause sollen die Stimmen der Chormitglieder in Deuringen mit guter Stimmbildung wieder aus der Urlaubsphase geholt werden. Und dann geht es auch schon los mit den Proben für das Adventskonzert. Die Chorleiterin des Singkreises, Irina Fandraluk, legt als ausgebildete Musikerin Wert auf einen guten Chorklang und eine ausgewogene Liedauswahl. Für jeden soll etwas dabei sein. Eine herzliche, kameradschaftliche Stimmung untereinander rundet die Chorproben ab. Für weitere Informationen können sich Interessierte auch direkt an die Vereinsvorsitzende Elke John wenden: E-Mail an: elkejohn17@gmail.com. (AZ)