Schüler in Dinkelscherben erlaufen 12.700 Euro für die Kartei der Not

Unter dem Motto „Gemeinsam laufen – Schritt für Schritt Gutes tun“ haben die Helen-Keller-Schule sowie die Grund- und Mittelschule Dinkelscherben einen ganz besonderen Sponsorenlauf veranstaltet. Die Aktion wurde zum Gedenklauf zu Ehren des verstorbenen Lehrers Stefan Hackenberg, der sich noch vor seinem Tod aktiv an der Organisation beteiligt hatte. 12.700 Euro kamen am Ende zusammen – ein beeindruckendes Zeichen des sozialen Engagements beider Schulen. Der gesamte Betrag wurde der Stiftung Kartei der Not übergeben. Das Hilfswerk unserer Mediengruppe unterstützt seit 1965 Menschen in Bayerisch-Schwaben, die unverschuldet in Not geraten sind.

Strahlende Gesichter auf der Laufstrecke

Der Sponsorenlauf vereinte Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen ebenso wie Lehrkräfte beider Schulen. Alle teilnehmenden Schulkinder waren hoch motiviert, ihre besten Laufschuhe anzuziehen und der Konkurrenz zu zeigen, wer der wahre „Blitz der Schule“ sei. Die jungen Sportler hatten sich zum Teil wochenlang auf dieses Ereignis vorbereitet und es herrschte große Aufregung. Sobald das Startsignal ertönte, verwandelten sich der Schulhof und das umfassende Gelände in eine bunte Laufstrecke. Die kleinen und in einem zweiten Lauf auch die größeren Athleten stürmten in bester Laune und mit strahlenden Gesichtern auf die Strecke. Nach jeder gelaufenen Runde bekamen die Kinder von Ihrer Lehrkraft einen Stempel auf ihre Karte, um die gelaufene Rundenzahl zu dokumentieren. Dann flitzten sie weiter. Für jeden gesammelten Stempel flossen anschließend Spendengelder, die von privaten Unterstützerinnen und Unterstützern zugesagt worden waren. Auch einige Lehrkräfte gingen selbst mit auf die Strecke und ließen sich von ihren Kolleginnen und Kollegen sponsern.

Entlang des Weges waren zahlreiche motivierende Zuschauer, Freunde, Familienmitglieder und auch Lehrkräfte mit Schulklassen, die ihre Laufhelden anfeuerten. „Ist das wirklich alles?“, rief ein besonders ehrgeiziger Zweitklässler, als er seine Runden drehte und wie ein Wirbelwind über die Wiese sauste.

Ein Beitrag zum sozialen Engagement

Die große Beteiligung und die erzielte Spendensumme zeigen nach Einschätzung beider Schulen, dass derartige Gemeinschaftsaktionen einen wichtigen Beitrag zum sozialen Engagement leisten können – ganz im Sinne des einst planenden Kollegen Stefan Hackenberg. (Katharina Ranz, Simone Eisenbarth)

