Schützenverein Ustersbach-Mödishofen feiert sein 150-Jähriges

Ustersbach-Mödishofen

Schützenverein Ustersbach-Mödishofen feiert sein Jubiläum mit einem Festumzug

Schon vor 150 Jahren wurde in der Gemeinde geschossen. Nun kamen Verein und Gemeinde im Forum von Ustersbach zum Festtag zusammen.
    Bei bestem Wetter feierte der Schützenverein Ustersbach-Mödishofen mit einem Festumzug sein 150-jähriges Bestehen.
    Während derzeit vielerorts Feuerwehren ihr 150-jähriges Bestehen feiern, blickt auch der Schützenverein Ustersbach-Mödishofen auf eine lange Geschichte zurück. Ebenfalls 1875 gegründet, feiert der Verein über das ganze Jahr hinweg sein Jubiläum. Ein Höhepunkt war dabei der Sonntag mit einem großen Fest im Forum Ustersbach. Nach dem Gottesdienst zog dabei bei bestem Wetter ein stimmungsvoller Festumzug von der Kirche zum Forum, wo nach einer ersten Stärkung mit einem Weißwurstfrühschoppen ein großer Festnachmittag anstand, der schließlich bei Kaffee und Kuchen seinen gemütlichen Ausklang fand. Als feierlicher Schlusspunkt des Festjahres steht schließlich am Samstag, 22. November, ein Konzert mit dem Chor Jubilate, ebenfalls im Forum Ustersbach, an. Alle Bilder vom Festgottesdienst und dem Festumzug finden Sie hier.

