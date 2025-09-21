Schützenverein Ustersbach-Mödishofen feiert sein Jubiläum mit einem Festumzug

Während derzeit vielerorts Feuerwehren ihr 150-jähriges Bestehen feiern, blickt auch der Schützenverein Ustersbach-Mödishofen auf eine lange Geschichte zurück. Ebenfalls 1875 gegründet, feiert der Verein über das ganze Jahr hinweg sein Jubiläum. Ein Höhepunkt war dabei der Sonntag mit einem großen Fest im Forum Ustersbach. Nach dem Gottesdienst zog dabei bei bestem Wetter ein stimmungsvoller Festumzug von der Kirche zum Forum, wo nach einer ersten Stärkung mit einem Weißwurstfrühschoppen ein großer Festnachmittag anstand, der schließlich bei Kaffee und Kuchen seinen gemütlichen Ausklang fand. Als feierlicher Schlusspunkt des Festjahres steht schließlich am Samstag, 22. November, ein Konzert mit dem Chor Jubilate, ebenfalls im Forum Ustersbach, an. Alle Bilder vom Festgottesdienst und dem Festumzug finden Sie hier.

