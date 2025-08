Warum sich der Bau der Schule Westheim erneut verzögert hat

Monatelang fuhr schweres Gerät am Rande des Kobelwalds in Westheims umher, neben der Kirche Nikolaus von Flüe krachte und rumste es laut. Der Grund waren die Abrissarbeiten an der Schule und Feuerwehr, die Platz machen sollen für einen modernen Neubau. Eine Rieseninvestition für die Stadt Neusäß, die sich 2018 nach einer Machbarkeitsstudie des Architekten und vielen Berechnungen letztlich gegen eine Sanierung des 60 Jahre alten Gebäudes bei laufendem Betrieb entschieden hatte.

