Die Baumaßnahme in Westheim verzögert sich

Seit Anfang August wird an der Von-Rehlingen-Straße in Westheim gebaut. Die Kanalsanierung dort sollte ursprünglich zum Ende der Sommerferien fertig werden. Doch die Baumaßnahme haben sich verzögert. Somit gelten Einschränkungen im Busverkehr bis voraussichtlich Freitag, 17. Oktober, wie die AVV mitteilt. Davon betroffen sind ab Dienstag, 16. September, nicht nur wie bisher die AVV-Buslinie 503 und das dazugehörige AVV-Anrufsammeltaxi, sondern auch die AVV-Busline 510. Die Umleitung erfolgt über Steppach.

Änderungen für AVV-Linie 510

Pünktlich zum Schulanfang kann der AVV-Bus 510 die Haltestellen „Westheim, Seniorenheim“, „Westheim, Raiffeisenbank“ und „Neusäß, Adalbert-Stifter-Straße“ nicht anfahren. Für die Haltestelle „Westheim, Winterstraße“ ist eine Ersatzhaltestelle in der Straße Am Kobelgraben eingerichtet. Wegen der Umleitungsstrecke wird in Fahrtrichtung Neusäß an der Haltestelle „Neusäß, Schmutterpark“ ersatzweise der Steig b (vor Kaufland) angefahren.

Änderungen für AVV-Linie 503

Der AVV-Bus 503 kann, wie schon seit Anfang August, die Haltestellen „Westheim, Seniorenheim“, „Westheim, Raiffeisenbank“, „Westheim, Abzweigung Bahnhof“, „Westheim, Sebastian-Kneipp-Straße“, „Neusäß, Westheimer Straße“ und „Neusäß, Deuterstraße“ nicht anfahren. Für die Haltestelle „Westheim, Winterstraße“ ist eine Ersatzhaltestelle in der Straße Am Kobelgraben auf Höhe der Hausnummer 28 (in Fahrtrichtung Hainhofen) und der Hausnummer 15 (in Fahrtrichtung Steppach) eingerichtet. Auch das AVV-Anrufsammeltaxi 503 fährt die Haltestellen „Westheim Seniorenzentrum“ , „Westheim, Raiffeisenbank“ sowie „Westheim, Winterstraße“ nicht an. Das Sammeltaxi hält ebenfalls an der Ersatzhaltestelle. Achtung: Die Haltestellen „Augsburg, Kobelweg“ und „Augsburg, Kernriederstraße“ in Fahrtrichtung stadteinwärts können wieder fahrplangemäß angefahren werden.

Baustellenfahrplan im Netz und in der App

Wegen der großräumigen Umleitungsstrecke kommt es auch zu geänderten Abfahrtzeiten, erklärt die AVV. Es gelte daher ein besonderer Baustellenfahrplan, der über die Fahrplanauskunft unter http://fahrtauskunft.avv-augsburg.de und in der App „meinAVV“ abgerufen werden kann. Eine persönliche Auskunft gibt es im AVV-Kundencenter am Hauptbahnhof und im swa-Kundencenter am Königsplatz. (AZ)

