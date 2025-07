Ein letzter Schulgong: Abschied von fünf Schulleitungen im Landkreis

Mit dem Ende des Schuljahres endet für fünf Schulleiterinnen und Schulleiter im Landkreis Augsburg auch ein bedeutender Lebensabschnitt: Nach jahrzehntelangem Engagement im Schuldienst verabschieden sie sich in den wohlverdienten Ruhestand. Augsburgs Landrat Martin Sailer hatte für jeden und jede noch ein paar persönliche Worte.

Abschied in Steppach, Walkertshofen, Diedorf

Brigitte Endres leitete seit 2020 die Grundschule Neusäß-Steppach, 2021 folgte die Ernennung zur Rektorin. Sie war unter anderem Beratungslehrerin, Praktikumsbetreuerin, unterrichtete jahrgangskombiniert und war Chor- und Singschulleiterin. Ein besonderes Anliegen war ihr die Zusammenarbeit mit der Universität Augsburg und der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.

Gerhard Gerum prägte über 20 Jahre die Grundschule Walkertshofen und wurde 2007 zum Rektor ernannt. Kulturelle Bildung lag ihm besonders am Herzen – etwa mit Philharmoniebesuchen in München. Auch Sport und Bewegung waren feste Bestandteile des Schulalltags - sowohl im Winter als auch im Sommer.

Christine Mayr, Rektorin der Grund- und Mittelschule Diedorf, engagierte sich stark für die Leseförderung. Sie initiierte Vorlesewettbewerbe, Buchtage und Aktionen zum Welttag des Buches. Mit „Büchereieltern“ und Lesepaten baute sie die Schülerbücherei aus.

Wechsel an den Schulen in Aystetten und Leitershofen

Astrid Scherer war seit 2015 Rektorin der Grundschule Aystetten. Zuvor unterrichtete sie an der Grundschule Meitingen sowie an der Goethe- und Mozart-Grundschule in Gersthofen. An allen Schulen setzte sie sich laut Pressemitteilung mit großem Engagement für ein starkes Miteinander in der Schulfamilie ein und pflegte einen engen Austausch mit Eltern und Kollegium.

Renate Wipfler leitete ab 2019 die Leopold-Mozart-Grundschule Leitershofen und feierte dort 2025 ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Neben ihrer Leitungsfunktion war sie als Zweitprüferin an der Uni Augsburg tätig und engagierte sich ehrenamtlich in Kirche und Verein.

Augsburgs Landrat würdigt das langjährige Engagement

Landrat Martin Sailer würdigte das langjährige Wirken der Pädagoginnen und Pädagogen mit den Worten: „Sie haben an Ihren Schulen viel geleistet und diese entscheidend mitgeprägt. Wir lassen Sie nicht gerne gehen, denn gerade starke Säulen, wie Sie es sind, benötigen wir in einer sich so stark verändernden Zeit, um unseren Kindern und Jugendlichen Bildung und Zukunftsperspektiven zu bieten.“