In Gersthofen heißt es „Ranzen her!“

Mit einem beeindruckenden Ergebnis ist die Schulranzen-Sammelaktion „Ranzen her!“ der LEW-Bildungsinitiative 3malE zu Ende gegangen. Vier Wochen lang konnten Bürger gebrauchte Ranzen und Rucksäcke an verschiedene Sammelstellen abgeben. Die Stadt Gersthofen hat unter anderem zum ersten Mal eine Sammelstelle im Bürgerservicezentrum am Rathausplatz eingerichtet.

Insgesamt wurden 127 gut erhaltene Schulranzen und -rucksäcke gesammelt. Sie alle werden nun an Kinder aus einkommensschwachen Familien in Bayerisch-Schwaben und angrenzenden Regionen weitergegeben. Für jeden abgegebenen Ranzen spendet die LEW zusätzlich einen Euro an ein gemeinnütziges Projekt vor Ort.

Was der Bürgermeister zur Aktion sagt

Gersthofens Erster Bürgermeister Michael Wörle drückte seine Freude über die große Hilfsbereitschaft der Menschen in Gersthofen aus. „Jeder gespendete Schulranzen hilft dabei, einem Kind einen guten Start in die schulische Zukunft zu ermöglichen. Danke an alle, die gespendet haben!“, sagte er und kündigte im gleichen Atemzug an: „Wir sind auf jeden Fall auch im nächsten Jahr wieder bei der Aktion dabei.“

Mit ihrer Spende leisten Familien gleich doppelt Gutes: Sie unterstützen Kinder, die dringend eine Schultasche benötigen, und setzen zugleich ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit. Denn jeder gut erhaltene Ranzen verdient eine zweite Chance. Statt im Keller zu verstauben oder im Müll zu landen, kann er einem anderen Kind Freude bereiten und Ressourcen schonen. Die Stadt Gersthofen versüßte den Spendern das Mitmachen zusätzlich: Für jeden abgegebenen Schulranzen gab´s eine Fairtrade-Schokolade als kleines Dankeschön.

Wie Bedürftige einen Ranzen erhalten können

Die gespendeten Ranzen werden über den Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Augsburg sowie den Förderverein Wärmestube SKM-Augsburg an bedürftige Familien verteilt. Erziehungsberechtigte mit einem gültigen Berechtigungsschein können die Schulranzen in den Geschäfts- und Außenstellen der Caritas in Augsburg, Gersthofen, Königsbrunn und Meitingen abholen. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!