Schulstart im Landkreis Augsburg 2025: Kosten und Trends für die erste Klasse

Landkreis Augsburg

Das kostet der Schulstart im Landkreis Augsburg 2025

Der sechsjährige Anton aus Gersthofen kommt in die erste Klasse. Seine Familie hat mit uns ausgerechnet, wie viel Geld sie dafür ausgegeben hat.
Von Katja Röderer
    • |
    • |
    • |
    Anton Strohmeyer hat schon alles für den ersten Schultag zusammen.
    Anton Strohmeyer hat schon alles für den ersten Schultag zusammen. Foto: Uwe Krella

    Am meisten freut sich Anton aufs Lesen, sagt er. In diesen Tagen fiebert der Sechsjährige aus Gersthofen seinem allerersten Schultag entgegen. Aufregend ist das freilich vor allem für ihn. Doch auch seine Eltern brauchen jetzt gute Nerven, wenn sie einen Kassensturz machen. Was kostet eine Einschulung, haben wir Familie Strohmeyer gefragt. Und was sind die Trends in diesem Schuljahr?

