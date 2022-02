Baumkrone trifft Mann: Lebensgefährlich verletzt

Vater und Sohn verunglücken bei Fällarbeiten in Schwabmünchen. 60-Jähriger schwebt in Lebensgefahr.

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich ein 60-Jähriger bei Baumfällarbeiten in der Krumbacher Straße in Schwabmünchen zugezogen. Nach Angaben der Polizei traf eine herabstürzende Krone am Samstag gegen 11.15 Uhr den Mann.

Er hatte in vier bis fünf Metern Höhe die Krone eines Baumes gekappt, sein Sohn sicherte ihn vom Boden aus mit Seilen. Aus noch ungeklärten Gründen traf die herabfallende Krone den 60-Jährigen und riss ihn mit nach unten.

Wie die Polizei Schwabmünchen mitteilt, erlitt der 60-Jährige schwere Kopfverletzungen und verlor das Bewusstsein. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in die Uniklinik nach Augsburg. Auch der Sohn wurde von den herabstürzenden Baumteilen getroffen und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Er kam mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus nach Bobingen. Die Polizei Schwabmünchen versucht, den genauen Hergang des Unglücks zu ermitteln. (AZ/cf)