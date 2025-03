Eine lustige Geschichte zum Mitsingen

Schnappi, das neugierige kleine Krokodil, besucht Schwabmünchen. Bekannt aus der Sendung mit der Maus, erzählt der grüne Nilbewohner aus Ägypten, wie er aus seinem Ei schlüpft und seine ersten Abenteuer erlebt. Das fröhliche Schauspiel des Donauthaler Märchentheaters beginnt am Montag, 31. März, um 16 Uhr in der Stadthalle in Schwabmünchen. Der Eintritt beträgt sieben Euro.

Es gibt auch Karten zu gewinnen: Die Redaktion verlost dreimal zwei Karten. Wer mitmachen möchte, sendet eine E-Mail mit seinem Namen und seiner Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Der Betreff lautet Schnappi. Einsendeschluss ist Mittwoch, 26. März, 12 Uhr. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)