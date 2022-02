Schwabmünchen

vor 17 Min.

Frühschicht im Seniorenheim: Die Zeit sitzt den Pflegekräften stets im Nacken

Plus Unter welchen Bedingungen arbeiten Pflegekräfte in Zeiten von Corona? Unser Redakteur packt acht Stunden lang im AWO-Seniorenheim Schwabmünchen mit an.

Von Matthias Schalla

Es ist nur ein leises Piepsen, das die Menschen in ihren Betten in der Marie-Juchacz-Straße in Schwabmünchen als Erstes zu hören bekommen. Viele reagieren nicht auf den Ton, wenn Schwester Beate ihnen das digitale Fieberthermometer vor die Stirn hält. Einige schlafen durch, andere werden nur kurz wach und drehen sich wieder auf die Seite. Es ist kurz nach 6 Uhr. Die Nacht im Seniorenheim der AWO neigt sich dem Ende zu. Mehr als 30 Jahre nach meinem Zivildienst stehe ich wieder mit einer Altenpflegerin vor der Türe und klopfe vorsichtig an. Was wird mich in dem Zimmer erwarten? Was hat sich seit damals geändert? Die Antworten nach dem achtstündigen Frühdienst stimmen nachdenklich.

