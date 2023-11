„Nacht der offenen Kirchen“ in Lagerlechfeld: Ein Fest für die Sinne

Die „Nacht der offenen Kirchen“ in Lagerlechfeld hielt viele Überraschungen bereit. Von zauberhaften Klängen über ausdrucksstarke Bilder konnten die Besucher mit allen Sinnen Kirche erleben.

Zum zweiten Mal nach 2017 hatten die beiden Kirchengemeinden in Lagerlechfeld in ökumenischer Verbundenheit zu einer „Nacht der offenen Kirchen“ eingeladen. Los ging es in der Versöhnungskirche mit einer Präsentation einfallsreicher Zeichnungen junger Künstler. Die ausdrucksstarken Bilder waren das Ergebnis eines Malwettbewerbs von Grundschülern zum Thema "Was man in einer Kirche alles entdecken kann". Von Engeln bis zum Weihrauchfass war fast alles abgebildet. Die beiden Pfarrer Demel und Sünkel freuten sich über die vielen Familien, die zur Präsentation gekommen waren. Höhepunkt waren die Vorführungen der Gräbinger „Tanzmäuse“ mit Viktoria Hadersdorfer, bevor ein langer Fackelzug mit Kindern und Erwachsenen singend zur St. Martinskirche zog. Dort wurde unter dem Motto „Kirche mit allen Sinnen“ ein buntes Programm eröffnet.

Was man in einer Kirche alles entdecken kann, war Thema des Malwettbewerbs der Grundschüler. Foto: Margit Hollenbach

Gerüche und Klänge gab es zu entdecken

Gerüche und Klänge gab es ebenso zu entdecken wie geheimnisvolle Gegenstände aus dem gottesdienstlichen Gebrauch, die in Fühlboxen ertastet werden konnten. Zu hören waren die Chöre der beiden Kirchengemeinden, die Bläsergruppe „Heiligs BLechfeld“ mit einem bunten Strauß kirchlicher Bläsermusik und Wolfgang Reiber an der Orgel der Versöhnungskirche, der mit zauberhaften Klängen die Stimmung einer überraschend bunt illuminierten Kirche einfing.

In der "Nacht der offenen Kirchen" war die Versöhnungskirche in Lagerlechfeld schön beleuchtet. Foto: Margit Hollenbach

Persönlichkeiten aus der Lechfelder Öffentlichkeit trugen ihre „liebste Bibelstelle“ vor. In Dauerschleife lief ein Bildvortrag über die Geschichte des Nagelkreuzes sowie ein Film von Hermann Franze über die Martinsgemeinschaften. Kirchenfarben und gottesdienstliche Gewänder wurden vorgestellt. Und in einem Taizegebet fand man sich bei Kerzenschein zusammen. Das Fazit der Veranstalter: Das interessante Programm hätte mehr Besucher verdient, zumal man sich bei einer Punsch- und Brötchenstation auf dem Weg stärken konnte. (AZ)