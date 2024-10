Reifenstecher hat es auf Mitsubishi abgesehen

Zwischen Sonntag und Dienstag wurden in der Luitpoldstraße in Schwabmünchen zwei Autos beschädigt. Ein Unbekannter hatte an Fahrzeugen der Marke Mitsubishi alle Reifen zerstochen, wodurch ein Sachschaden von rund 800 Euro entstanden ist.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)