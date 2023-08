Tausende Besucher feiern den Singoldsandkasten in Schwabmünchen

Die Kinder vergnügen sich ausgelassen im Sand und bei den Minispielstationen. Was die Besucher immer wieder zum Singoldsand-Festival nach Schwabmünchen kommen lässt.

Der Singoldsandkasten, Kindertag des Singoldsand-Festivals in Schwabmünchen, ging am Donnerstag um 14 Uhr an den Start und entwickelte sich rasch zu einem vollen Erfolg. Festivalleiter Enzo Hirsch freute sich über den Andrang: "Wir zählten 2000 Besucher beim Singoldsandkasten. Das ist eine wahnsinnig gute Zahl. Es waren sogar 300 Besucher mehr als im vergangenen Jahr. Das letzte Mal hatten wir 2019 so eine gute Resonanz."

Tierische Motive gab es beim Kinderschminken auf dem Kindertag des Singoldsand-Festivals in Schwabmünchen. Foto: Nadine Kruppe

Die Besucher strömten trotz der hohen Temperaturen zuhauf auf das Festivalgelände. "Nur Regnen darf es nicht. Sonst gibt es hier ja auch ausreichend Schattenplätze und bei den fairen Getränkepreisen ist das mit der Erfrischung auch kein Problem", sagte Lydia Keller. Sie selbst liebe Festivals und sei gerne unter Menschen und wolle daher gerne ihren beiden Jungs ebenfalls dieses spezielle Sandkonzert-Feeling ermöglichen.

80 Bilder Der Singoldsandkasten des Singoldsand-Festivals in Schwabmünchen war ein voller Erfolg. Foto: Christian Kruppe und Nadine Kruppe

Keller war gemeinsam mit Alexandra Langenmeier zum Singoldsandkasten gekommen, die ihr davon vorgeschwärmt hatte. "Ich habe zwei Mädels und wir wollten in Familienkooperation hier gemeinsam hingehen. Wir sind jetzt das dritte Mal in Folge beim Singoldsandkasten. Es gibt immer tolle Aktionen und auch nachhaltige Erinnerungen wie zum Beispiel T-Shirts. Also nichts was man sofort wieder wegwirft", sagte Langenmeier. Die Kinder seien vollauf begeistert. "Sie haben sofort das Bulldog-Fahren im Sand und das Kinderschminken entdeckt und sich als Erstes darauf gestürzt. Wir sind gespannt, was wir heute noch alles entdecken werden", sagte Lydia Keller.

Das Programm des Singoldsandkastens in Schwabmünchen überzeugt

Katherina Marzo war mit ihren drei Kindern ebenfalls nicht das erste Mal hier. "Uns hat das Kinderprogramm bereits im letzten Jahr so gut gefallen. Es gibt so tolle Auftritte und Bühnenshows und allgemein herrscht bei allen Attraktionen hier eine unglaublich lockere Atmosphäre."

"Andi und die Affenbande" sorgten für tolle Stimmung bei Kindern und Eltern in Schwabmünchen. Foto: Nadine Kruppe

Tim Schupfner besuchte den Singoldsandkasten mit seinem Patenkind: "Eine leichte Brise dürfte ab und an schon einmal gehen, aber alles in allem gibt es hier genügend Möglichkeiten, sich abzukühlen oder zu erfrischen." Er schätze die vielseitigen Programmpunkte am Singoldsandkasten. Nicht nur das Buddeln im Sand, auch die vielen kleinen Minispiele würden für die Kinder zu einem abwechslungsreichen Tag führen. "Natürlich sind wir auch gespannt, was später noch alles auf der großen Bühne hier passiert, aber jetzt ist erst einmal die Hüpfburg unser nächstes Ziel", sagte Schupfner.

Das am späten Donnerstagabend aufziehende Unwetter betraf die Besucherinnen und Besucher des Singoldsandkasten nicht. Auch sonst hatte das Unwetter keine direkten Auswirkungen auf das Festivalgelände. "Es ist zum Glück nichts kaputt gegangen. Das Team hat in der Nacht noch die Unordnung beseitigt, alle essenziellen Bereiche überprüft und für die nächsten Tage wetterfest gemacht", sagte Enzo Hirsch.